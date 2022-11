Rafael Nadal spreekt over zijn toekomst: "Denk niet dat mijn einde in de toekomst kan komen"

Rafael Nadal heeft nog eens over zijn toekomst gesproken. De 36-jarige heeft al enkele jaren fysieke problemen.

Al enkele jaren kent Rafael Nadal fysieke problemen. Hij heeft in de voet het Müller-Weiss-syndroom, een vervorming van een van de beentjes waardoor hij last van chronische pijn in de voet heeft. Op Wimbledon dit jaar had hij ook een buikspierblessure.

Dat laat hem niet altijd toe om op topniveau te spelen. Hier en daar wordt al over zijn afscheid gesproken, maar zelf denkt Nadal daar nog niet aan. "Ik ben een vrij realistisch persoon", vertelde hij aan ESPN. "En de tijd zal komen, wanneer die moet komen. Ik ben klaar voor een leven buiten het tennis, maar ik denk niet dat mijn einde in de nabije toekomst kan komen."