Kimmer Coppejans verliest in Valencia ook in het dubbelspel

Kimmer Coppejans is in Valencia ook in het dubbelspel uitgeschakeld. Hij verloor na een supertiebreak.

In het enkelspel verloor Kimmer Coppejans meteen in de 1e ronde op het challengertornooi van Valencia. Door een forfait in de 1e ronde mocht hij in het dubbel wel door naar de volgende ronde. Samen met de Italiaan Gian Marco Moroni speelde hij tegen een Oekraïens-Spaans duo Oleksii Krutykh en Oriol Roca Batalla.

Coppejans en Moroni namen de 1e set meteen in handen en liepen een break uit. Het Oekraïens-Spaans duo kwam terug, maar Coppejans en Moroni rebreakten terug. Op het einde van de set pakten Krutykh en Roca Batalla 4 punten op rij en de set was afgelopen: 7-5.

In de volgende set begonnen Coppejans en Moroni opnieuw met een break. Deze keer konden ze het wel vasthouden. Ze liepen zelfs nog een break uit. Dat was een extra buffer, want de Oekraïner en Spanjaard milderden nog tot 1 break. Al was dat niet genoeg: 4-6.

De supertiebreak zorgde voor de beslissing. Coppejans en Moroni liepen 2-5 uit, maar dan kantelde de supertiebreak volledig. Krutykh en Roca Batalla wonnen met 10-7.