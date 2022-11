ITF in Luxemburg: Yanina Wickmayer en co gaan door

Op het ITF-tornooi van Pétange in Luxemburg stonden heel wat Belgen op de baan. Het was een succesvolle dag.

Magali Kempen beet de spits af. Tegen de Estse Maileen Nuudi stond ze in de 2e ronde. Kempen kwam nooit in de problemen. Ze won na iets meer dan een uur met 1-6 en 3-6. Zo verspilde ze een minimum aan energie voor haar dubbelwedstrijd die ze nog in de namiddag moest spelen.

Want enkele uren later speelde Kempen aan de zijde van de Zwitserse Xenia Knoll haar kwartfinale in het dubbelspel. Kempen stond tegenover landgenote Tilwith Di Girolami. Zij speelde samen met de Luxemburgse Marie Weckerle. De partij duurde nog minder lang dan in de voormiddag. Kempen en Knoll maakten het na 48 minuten af: 6-2 en 6-0.

SOFIA COSTOULAS

Tussendoor had het jonge talent Sofia Costoulas er een marathonpartij van meer dan 3 uur opzitten. Ze speelde in de 2e ronde tegen de Oekraïense Daria Lopatetska voor een plek in de kwartfinales. Costoulas verloor de 1e set met 7-5, maar kwam in de volgede set 2-5 voor. Ze liet Lopatetska nog terugkomen, maar Costoulas trok toch nog aan het langste eind: 5-7. In de belissende set kwam de jonge Belgische opnieuw 2-5 voor. Deze keer maakte ze het af: 2-6.

YANINA WICKMAYER

Ten slotte sloot Yanina Wickmayer de dag voor de Belgen af. Ze speelde tegen de Turkse Zeynep Sonmez. Wickmayer breakte meteen, maar Sonmez kwam weer langszij. Wickmayer kon pas bij haar 3e break afstand nemen. Ze haalde de set met 3-6 binnen. In de volgende set kwam Wickmayer eerst een break achter te staan, maar ze toonde veerkracht en kwam zelf een break voor. Ze kwam niet meer in de problemen en ging met 2 keer 3-6 naar de kwartfinales.