Overzicht Belgen: Geerts, Kempen, Arnaud Bailly, Vandewinkel en Costoulas winnen allemaal

Het was een succesvolle dag voor de Belgen.

Michael Geerts (ATP 264) speelde in de eerste ronde in het Italiaanse Adria tegen de Brit Stuart Parker (ATP 363). Geerts won in drie sets met 1-6, 6-3 en 7-6. Magli Kempen (WTA 241) speelde in de eerste ronde in het Luxemburgse Petange tegen de Française Yaroslava Bartashevich (WTA 907). Kempen won in drie sets met 4-6, 6-1 en 6-3.

Ook Sofia Costoulas (WTA 433) speelde in Petange. Haar tegenstander was de Française Audrey Albié (WTA 318). De jonge Costoulas won in drie sets met 6-7 (2/7), 7-6 (8/6) en 6-2. Gilles Arnaud Bailly (ATP 1215) speelde in de eerste ronde in Tunesië tegen de Italiaan Luca Potenza (ATP 457). Arnaud Bailly won ook in drie sets met 6-2, 1-6 en 7-6 (7/5).

Hanne Vandewinkel (ATP 671) speelde tegen de Servische Bojana Marinkovic (WTA 920) in de eerste ronde in het Tunesische Monastir. Zij won makkelijk in twee sets met 6-3 en 6-3.