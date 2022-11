Duitse tennisbond wil veroordeelde Boris Becker na vrijlating opnieuw aan boord halen

De gevallen Duitse legende zit momenteel in de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk.

Boris Becker (55), vierde zijn verjaardag dinsdag in de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk. Hij zit daar momenteel een gevangenisstraf uit van 2,5 jaar nadat hij 2,5 miljoen pond had achter gehouden.

Becker, de gewezen Duitse bondsvoorzitter van 2017 tot 2020, zou na zijn straf ook mogen terug keren naar de Duitse bond. Dirk Hordorff, de vicepresident van de DTB, vertelde woensdag aan Sport Bild. "Niets spreekt hem om opnieuw een functie op te nemen als hij zijn straf heeft uitgezeten."

De Duitser won in zijn carrière zes grandslams, waaronder drie keer Wimbledon. Van 2013 tot 2016 was hij ook coach van Novak Djokovic.