Zizou Bergs verslaat thuisspeler in driesetter en zegeviert in eerste ronde Andria

Zizou Bergs heeft nog wel zin in meer tennis dit seizoen. Hij tekent present in Andria, waar een challengertoernooi plaatsvindt. Bergs heeft de eerste hindernis daar alvast genomen.

In het Italiaanse indoortoernooi was Gianmarco Ferrari zijn eerste tegenstander. Een Italiaan, zoals zijn naam doet vermoeden. Bergs begon als torenhoog favoriet en speelde in de loop van de eerste set ook een voorsprong bij mekaar. Dan was het kwestie om die vast te houden en daar slaagde onze landgenoot wonderwel in.

Zo zat hij op het goede spoor richting een overwinning, maar die kreeg hij niet zomaar cadeau. Na de eerste spelletjes in de tweede set was er nog geen vuiltje aan de lucht. Nadien bleek Ferrari toch bij machte om een reeksje neer te zetten.

BETERE SPEL IN DERDE SET

Beide spelers wonnen zo een set met identieke cijfers. Gelukkig knoopte Bergs in de beslissende derde set weer aan met zijn betere spel. Bergs klom met 3-2 op voorsprong en bleef nadien de lakens delen zonder nog een spelletje prijs te geven. Met 6-3, 3-6 en 6-2 baande Zizou zijn weg richting volgende ronde.