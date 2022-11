Carlos Alcaraz sluit jaar af als jongste nummer één ooit, David Goffin als enige Belg in top 100

De Spanjaard is met zijn 19 de jongste nummer één ooit.

Na de finale van de ATP Finals is het tennisjaar zo goed als afgesloten. Toch zeker voor de top tien zal er niets meer veranderen. En de Spanjaard Carlos Alcaraz sluit het jaar af als nummer één, als jongste ooit.

Doordat Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas al in de groepsfase werden uitgeschakeld, konden zijn die positie niet meer overnemen. Nadal sluit het jaar wel af als nummer twee, Casper Ruud, die de finale verloor van de ATP Finals sprint nog naar plek drie.

Tsitsipas is nummer vier, Novak Djokovic springt door zijn winst van plek acht naar plek vijf. Auger-Aliassime is zesde, Medvedev zevende, Rublev achtste, Fritz negende en de Pool Hurkacz is tiende.

David Goffin is de enige Belg in de top 100. Hij begon het jaar als nummer 39 en sluit af als nummer 53. Zizou Bergs staat op plek 133, Kimmer Coppejans staat nog net in de top 200 op plek 199.