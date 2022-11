Tegenstander van Novak Djokovic in ATP Finals is bekend

Novak Djokovic weet wie zijn tegenstander zal zijn in de finale op de ATP Finals. De Serviër had zich als eerste geplaatst voor de eindstrijd en dan moest de halve finale tussen Ruud en Rublev nog afgewerkt worden.

Dat zijn respectievelijk de nummers 4 en 7 van de wereld. In de eerste vier games moest Ruud nog wat warm draaien. Nadien werden de waardeverhoudingen in de eerste set duidelijk: de Noor won zonder een punt te moeten afstaan zijn resterende opslagspelletjes, terwijl hij zijn tegenstander op diens service wel in de problemen kon brengen. Van 2-2 ging het naar 6-2.

Ruud voelde dat dit het moment was om door te zetten en deed dat dan ook. In de eerste vier games van de tweede set sprokkelde Rublev amper vier puntjes. Acht spelletjes op rij zo naar Ruud! Match gespeeld, zo leek het, al rechtte Rublev alsnog de rug en naderde hij tot 5-4. De comeback van de Rus kwam echter te laat. Ruud bezorgde zichzelf met 6-2 en 6-4 een ontmoeting met Djokovic in de finale.