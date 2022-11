Novak Djokovic pakt voor de 6e keer de eindwinst op de ATP Finals

Novak Djokovic heeft voor de 6e keer in zijn carrière de ATP Finals gewonnen. In de finale rekende hij af met Casper Ruud.

In de groepsfase van de ATP Finals in Turijn had Casper Ruud de groene groep gewonnen. Novak Djokovic was dan weer de beste in de rode groep. In de finale stonden ze tegenover elkaar.

De 1e set begon evenwichtig. Beiden wonnen telkens hun opslagspel. Al moest de Noor er wat meer voor werken. Zo moest hij enkele breakballen wegwerken. Op het einde van de set kreeg Djokovic opnieuw een breakkans, nadat de bal door de netrand was afgeweken. Djokovic dwong Ruud in de fout en zo won de Serviër de 1e set met 5-7.

Djokovic had na de 1e set vertrouwen getankt en ging in de volgende set door op zijn elan. In het 4e game rook hij zijn kans en dwong hij 2 breakballen af. Hij benutte meteen de 1e. Ruud hoopte nog het tij te keren, maar Djokovic bleef sterk serveren en won na een ace met 5-7 en 3-6. Zijn 6e titel op de ATP Finals.