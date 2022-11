Federer houdt pleidooi voor aandacht voor mentaal welzijn in het tennis: "We zijn geen machines"

Mentaal welzijn is iets waar stilaan steeds vaker over gesproken wordt. Volgens Roger Federer mag hier ook in het tennis wat meer aandacht voor zijn.

Op een persconferentie in Tokio haalde de Zwitser dat thema aan. "Je moet sterkte tonen, maar we zijn geen machines. We zijn nog altijd mensen. Je ziet soms spelers en speelsters stoppen op superjonge leeftijd. Ik begrijp dat. Ik vind het jammer, want in hun toekomst is dan nog veel mogelijk." De pas gestopte tennisser weet wat het seizoen van een speler vergt. "De tour is lastig. Het reizen, de trainingen, de jetlag. Niemand mag zeggen: "Ik ben moe vandaag". Dat wordt aanzien als een zwakte en daardoor krijgen spelers mentale problemen." DOPINGCONTROLES Ook het regime rond dopingcontroles kan voor veel stress zorgen, meent Federer. "Je moet op dopingformulieren elk uur van de dag invullen waar je bent. Je houdt in je achterhoofd dat je op elk moment controle kan krijgen. Ik was er mij niet van bewust hoezeer die gedachte speelt, tot je stopt en de stress dan wegvalt."