Novak Djokovic plaatst zich als eerste voor ATP Finals na twee tiebreaks

De Serviër plaatste zich na twee felbevochten sets.

Novak Djokovic (ATP 8) probeert in Turijn zijn zesde eindzege te behalen op de ATP Finals en zou daarmee het record van Roger Federer evenaren. De Serviër is goed aan het spelen en verloor enkel tegen Medvedev een set.

In zijn halve finale nam Djokovic het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 9). De twee sets werden telkens gewonnen door Djokovic na een tiebreak. In de eerste set haalde hij die binnen met 7-5, in de tweede set duurde het iets langer. Djokovic won wel met 8-6.

Zondag speelt Djokovic zijn achtste finale op de ATP Finals tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Noor Casper Ruud (ATP 4) en de Rus Andrey Rublev (ATP 7).