Michael Geerts naar de halve finales in Canada

Michael Geerts heeft zich in Drummondville geplaatst voor de halve finales. Hij versloeg in de kwartfinales een Canadese thuisspeler.

Het ATP-seizoen zit er zo goed als op, maar er zijn nog altijd challengertornooien. Michael Geerts stond in het Canadese Drummondville in de kwartfinales. Hij speelde tegen thuisspeler Alexis Galarneau.

Geerts moest in de 1e set even tijdens zijn eigen opslagspel opletten. Hij moest 2 breakballen wegwerken en nam in het opslagspel nadien zelf de break voorsprong. Daarna serveerde hij gemakkelijk uit: 3-6.

In de volgende set waren de 1e breakkansen opnieuw voor Galarneau. Deze keer benutte hij ze wel. Geerts kon geen kansen meer afdwingen om terug in de set te komen. Het werd 6-3.

Geerts nam in de beslissende set al snel de bovenhand. Hij moest nog 1 breakbal wegwerken en liep daarna verder uit. Zo plaatste hij zich met 3-6, 6-3 en 1-6 voor de halve finales.