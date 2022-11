Andrey Rublev pakt op de ATP Finals het laatste ticket voor de halve finales

Op de ATP Finals is de groepsfase afgelopen. Andrey Rublev pakte het laatste ticket voor de halve finales.

Op de laatste dag van de groepsfase op de ATP Finals was er nog 1 wedstrijd die nog echt belang had. Andrey Rublev en Stefanos Tsitsipas streden voor het laatste ticket in de halve finales.

Tsitsipas nam de beste start en liep 3-1 uit. Hij liet de Rus niet meer in de set komen en serveerde simpel uit: 6-3.

In set 2 was het wat langer wachten voor er openingen kwamen. Bij 3-4 kreeg Rublev zijn 1e breakkansen van de wedstrijd. Hij verzilverde de 2e. Tsitsipas had meteen daarna een kans om terug in de set te komen, maar Rublev werkte die weg en pakte de set met 3-6.

Daarna had Rublev de bovenhand in de partij. Hij liep snel een break uit in de beslissende set. Tsitsipas was niet meer bij machte om Rublev echt nog onder druk te zetten en de Rus maakte het af: 2-6. Zo ging Rublev naar de halve finales.

NIEUWE ZEGE VOOR NOVAK DJOKOVIC

Eerder op de dag hadde Novak Djokovic en Daniil Medvedev ook al gespeeld. Na een marathonpartij won Djokovic ook zijn 3e wedstrijd. Het werd 3-6, 7-6(5) en 6(2)-7.

In de halve finales spelen Casper Ruud en Rublev tegen elkaar. De andere halve finale is Djokovic tegen Taylor Fritz.