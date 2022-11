Zizou Bergs gaat onderuit in kwartfinale in Finland, ook weinig succes bij andere Belgen

Zizou Bergs is er niet in geslaagd de halve finale te halen in Finland.

Bergs (ATP 135) nam het in de kwartfinale in de Finse hoofdstad Helsinki op tegen de Tsjech TomṠMachač (ATP 112). Bergs verloor in twee korte sets met 6-1 en 6-2 na iets meer dan een uur. Magali Kempen (WTA 241) verloor in haar kwartfinale in Egypte van de Servische Stojanović (WTA 638) in drie sets met 4-6, 6-4 en 6-3. De jonge Belg Gilles Arnaud Bailly (17, ATP 1211) verloor van de Pool Pieczkowski (ATP 875) met 6-3 en 6-1 in de kwartfinale in het Tunesische Monastir. Hanne Vandewinkel (WTA 667) kon in datzelfde Monastir wel winnen van de Duitse Kuhl in de kwartfinale met 6-4 en 6-1.