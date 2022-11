Taylor Fritz wint op de ATP Finals een rechtstreeks duel voor de halve finales

Taylor heeft op de ATP Finals zich voor de halve finales geplaatst. Hij won daarvoor het rechtstreekse duel tegen Felix Auger-Aliassime.

In de groene groep ging een rechtstreeks duel beslissen over het 2e ticket voor de halve finales. Felix Auger-Aliassime speelde tegen Taylor Fritz.

De 1e set was heel gesloten. Niemand kon de andere echt op zijn opslagspel bedreigen. Een tiebreak was het logische gevolg en Fritz pakte daarin op het einde enkele punten na elkaar. Dat leverde hem setwinst op: 6(4)-7.

In de volgende set wou Auger-Aliassime de achterstand meteen goedmaken, maar hij kon zijn 3 breakkansen niet benutten. Nadien kwamen er geen kansen meer en opnieuw ging een tiebreak weer voor de beslissing zorgen. Deze keer was het Auger-Aliassime die op het einde net dat tikkeltje beter was: 7-6(5).

Ook de beslissende set leek gesloten te worden, maar dan pakte Fritz bij 2-3 opeens een break voorsprong. De veer leek bij Auger-Aliassime gebroken te zijn en Fritz won de laatste set gemakkelijk met 2-6. Zo pakte de Amerikaan het 2e ticket voor de halve finales.