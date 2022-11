Wimbledon voert veranderingen door: soepelere kledingregels

Wimbledon heeft een belangrijke verandering qua kledijregels doorgevoerd. Zo komen ze tegemoet aan de wensen van de speelsters.

Wie aan Wimbledon denkt, denkt aan de volledig witte outfits. Spelers en speelsters mogen dat enkel dragen en in het verleden werden enkele spelers en speelsters door de organisatie al op de vingers getikt. Vooral bij de vrouwen zorgde dat voor frustraties. Sommigen voelden zich niet comfortabel om tijdens de menstruatie volledig in het wit te spelen.

Wimbledon kwam tegemoet aan de wensen en maakte de regel wat soepeler. "Na overleg met de WTA, kledingontwerpers en het medisch personeel hebben we besloten om de regel te veranderen om vrouwen en meisjes een beter gevoel te geven", klinkt het in een mededeling. "We willen naar spelers en speelsters luisteren en hopen dat we zo een mogelijke bron van stress kunnen wegnemen, waardoor ze zich beter zullen kunnen concentreren."

Volgens de nieuwe regels mogen speelsters vanaf de volgende editie een effen donkerkleurig shortje dragen. Die mag niet langer zijn dan de rok of de short die ze erboven dragen. Verder veranderde er geen enkele regel.