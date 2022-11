Rafael Nadal verlaat de ATP Finals met een zege tegen Casper Ruud

Rafael Nadal heeft zijn laatste wedstrijd op de ATP Finals gewonnen. Hij won in 2 sets van Casper Ruud.

Na 2 nederlagen in even veel wedstrijden was Rafael Nadal op de ATP Finals al uitgeschakeld. Voor zijn laatste wedstrijd speelde hij tegen Casper Ruud.

De 1e set was evenwichtig. Nadal moest bij 4-4 wel 2 breakballen wegwerken. Daarna kreeg hij bij 6-5 zelf 3 breakkansen en de 1e was meteen de goede: 7-5.

Ruud gaf niet op en bleef weerwerk bieden, maar Nadal gaf in de 2e set geen enkele kans aan de Noor. Nadal sloeg opnieuw op het einde van de set toe en won de set met 7-5.

Voor Nadal was het de laatste wedstrijd van het seizoen. Een seizoen dat begon met winst op de Australian Open en Roland Garros. Op het einde van het jaar kreeg hij het fysiek steeds moeilijker, maar met een forehand winner sloot hij het seizoen in stijl af.