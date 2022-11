Geen volgende ronde in Helsinki voor Zizou Bergs in het dubbel, Michael Geerts een ronde verder in het enkel

Zizou Bergs is in Helsinki succesvol in het enkel, maar in het dubbel werd hij in de 1e ronde uitgeschakeld. Michael Geerts won in Canada zijn enkelpartij.

Enkele uren na zijn gewonnen partij in het enkel moest Zizou Bergs in Helsinki zijn dubbelpartij afwerken. Samen met Alexander Ritschard speelde hij tegen een Noors-Fins duo. Bergs en Ritschard werkten een snelle break weg en sloegen aan het einde van de 1e set zelf toe. Het werd 7-5. Daarna kon het Noors-Finse duo de break voorsprong wel behouden. Ze pakten de set met 3-6. In de beslissende supertiebreak pakten ze een 1-7 voorsprong. Bergs en Ritschard kwamen terug tot 5-7 en 8-9, maar dan maakte het Noors-Finse duo het af: 8-10. OOK 3 SETS VOOR MICHAEL GEERTS In het Canadese Drummonville stond Michael Geerts in de 2e ronde. Hij speelde tegen thuisspeler Taha Baadi. Geerts kwam meteen op een break voorsprong, maar kon die niet vasthouden. Baadi nam daarna de bovenhand en liep zelf een break uit. Hij won de set uiteindelijk met 6-2. Geerts moest in set 2 knokken en moest 6 breakkansen wegwerken. Hij dwong de tiebreak af en daarin hield hij aan het einde het hoofd koel: 8-10. Geerts leek zo vertrokken te zijn, maar hij moest nog wat geduld hebben. Op het einde pakte hij uiteindelijk wel de beslissende break: 4-6.