ATP trekt totale prijzengeld in 2023 fors op tot meer dan 200 miljoen euro

Dit jaar bedroeg de totale prijzenpot van de ATP 180,4 miljoen dollar. Daar komt voor 2023 nog eens 37,5 miljoen dollar bij en stijgt de pot tot 217,9 miljoen dollar, omgerekend zo'n 210 miljoen euro. Dat is het hoogste aantal ooit.

De ATP-tour, het hoogste en belanrijkste niveau, neemt het overgrote deel van die prijzenpot in. Daar komt nu nog eens 18,6 miljoen dollar bij en stijgt het totaal tot 175 milljoen dollar. Ook de Challenger Tour, het niveau onder de ATP-tour, ziet de prijzenpot stijgen.

Daar komt zelfs 75% prijzengeld bij met 12,1 miljoen dollar en stijgt het totaal naar 21,1 miljoen dollar. Ook de bonussen voor de top 30 worden opgetrokken met 85% tot 21,3 miljoen dollar. Over het prijzengeld van de Grand Slams wordt later nog door de toernooien zelf beslist.

Andrea Gaudenzi, de voorzitter van de ATP verdedigt die verhogingen. "Onze spelers zijn van wereldklasse en het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat ze juist worden gecompenseerd. Wij tonen met deze verhogingen dat we het niveau nog hoger willen tillen."

The ATP has announced the largest single-year increase in player compensation in its history.



Read more ⤵️