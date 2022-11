🎥 Carlos Alcaraz: de steile opmars van de jongste nummer 1 aller tijden

Carlos Alcaraz werd in Turijn gehuldigd, omdat hij het jaar als nummer 1 op de ATP-ranking afgesloten heeft. Hij was daarmee de jongste ooit die dat deed.

In het begin van 2022 was Carlos Alcaraz nog het nummer 32 van de wereld. Na de Australian Open begon hij te klimmen. Hij won in Rio de Janeiro, Miami, Barcelona en Madrid. Na Roland Garros stond hij al 6e op de ATP-ranking.

Het grasseizoen liet Alcaraz grotendeels aan zich voorbijgaan. Zo speelde hij enkel op Wimbledon, maar nadien pikte Alcaraz de draad gewoon weer op. Hij haalde enkele finales en ging met vertrouwen naar Amerika. Daar kende hij wisselend succes, maar won hij wel de US Open, zijn 1e grand slam uit zijn carrière.

Die zege zorgde ervoor dat Alcaraz de nieuwe nummer 1 van de wereld werd. De jongste ooit, want niet vergeten: Alcaraz is nog altijd maar 19 jaar. Dat maakt zijn uitstekende seizoen 2022 alleen maar indrukwekkender.

Na de US Open behield Alcaraz zijn nummer 1-positie. In Turijn wou hij op de ATP Finals nog eens zijn kunnen laten zien, maar in Parijs moest hij geblesseerd opgeven. Niet getreurd voor hem, want hij beëindigde het jaar als nummer 1. Ook dat deed hij als de jongste ooit. Zo wacht Alcaraz een mooie toekomst.