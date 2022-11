Zizou Bergs knokt zich via een beslissende tiebreak voorbij Rus naar kwartfinales in Helsinki

Het bereiken van de kwartfinales in Helsinki is zeker een opsteker voor Zizou Bergs. Zijn Russische tegenstander dwong hem tot het uiterste, maar Bergs (ATP-135) stapte als winnaar van de baan.

Zijn overwinning in de eerste ronde van het Finse challengertoernooi tegen de Nederlander Van Rijthoven was de eerste zege in bijna twee maanden. Kwestie was dan om daar op verder te bouwen tegen een niet te onderschatten tegenstander als Alexander Shevchenko (ATP-143). In de loop van de eerste set lukte het Bergs alvast om een break verschil te laten noteren tussen hem en zijn opponent.

In het voordeel van Bergs, voor alle duidelijkheid. Shevchenko nam wel meteen een voorsprong in de tweede set. Die werd door Bergs meteen tenietgedaan. Shevchenko ging prompt opnieuw door de service van Bergs en deze keer was dat wel bepalend in deze set.

SUPERSTART IN TIEBREAK

Bergs had weer uitzicht op de zege nadat hij 5-3 uitliep in set 3, maar het werd toch weer 5-5 en later 6-6. In de beslissende tiebreak kende Bergs een superstart: hij nam de eerste vier punten voor zijn rekening en zou de winst niet meer uit handen laten glippen. Met 6-4, 3-6 en 7-6 (7/2) nam hij de maat van Shvechenko.