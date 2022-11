Rafael Nadal na uitschakeling op ATP Finals: "Moet gewoon het vertrouwen terugvinden"

Rafael Nadal verloor zijn tweede match op de ATP Finals en is uitgeschakeld.

Nadal verloor ook zijn tweede match op de ATP Finals in twee sets, nu tegen Auger-Aliassime. Door de (set)winst van Casper Ruud in de andere match is Nadal effectief ook uitgeschakeld.

"Ik denk niet dat ik vergeten ben hoe je moet tennissen of hoe je mentaal sterk moet zijn. Ik moet gewoon het vertrouwen terugvinden om het niveau te bereiken dat ik wil halen", reageerde Nadal achteraf.

Nadal begon het seizoen met winst in de Australian Open en Rolland Garros, daarna kreeg hij last van blessures. "Ik weet niet of ik dat niveau nog zal halen. Maar ik ben bereid om er alles aan te doen."

"Er rest me nog anderhalve maand tot Australië waarin ik hard moet werken, de uitdaging moet aanvaarden en moet accepteren dat je nog wat harder moet afzien", zei de Spanjaard.