Novak Djokovic bevestigd de geruchten: hij neemt deel aan de Australian Open

Novak Djokovic is momenteel actief op de ATP Finals in Turijn. Nadat hij naar de halve finales was doorgestoten, nam hij de tijd om over de Australian Open te spreken.

Gisteren kwam de Australische openbare omroep al met het nieuws dat het 3-jarig verbod van Novak Djokovic om Australië te betreden was opgeheven. Alleen lieten ze de eer aan Djokovic om hem het nieuws te laten bevestigen. Djokovic is deze week actief in Turijn voor de ATP Finals. Hij won ook zijn 2e partij in de groepsfase. Daardoor was hij al zeker van de halve finales. Daarom nam Djokovic na de wedstrijd de tijd om de pers toe te spreken: "Ik was heel blij toen ik dat nieuws gisteren vernam. Het is een opluchting." Zo komt er een einde aan de soap van begin dit jaar. Djokovic mocht niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij niet gevaccineerd was. Ook werd hij het land uitgezet. Als straf voor de inbreuk mocht hij 3 jaar Australië niet binnen, maar die straf is nu opgeheven.