Zizou Bergs en Michael Geerts winnen allebei hun match tegen hoger geplaatste tegenstander

Bergs speelt in Finland, Geerts in Canada.

Zizou Bergs (ATP 135) speelde op het Challenger toernooi van Helsinki in de eerste ronde tegen de Nederlander Tim van Rijthoven (ATP 109) en het derde reekshoofd.

In de eerste set was het nog spannend, maar Bergs kon toch de set binnen halen na een tiebreak. In de tweede set had Bergs minder moeite met de Nederlander en won hij met 6-1.

Michael Geerts (ATP 280) speelde tegen de Argentijn Juan Pablo Ficovich (ATP 136) in de eerste ronde van het Challenger toernooi van Drummondville. Geerts won in drie sets met 7-6, 4-6 en 7-5. Beide Belgen zijn dus geplaatst voor de volgende ronde.