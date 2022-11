Rafael Nadal verliest tegen Felix Auger-Aliassime ook zijn 2e wedstrijd op de ATP Finals

Rafael Nadal heeft op de ATP Finals ook zijn 2e wedstrijd verloren. Hij verloor in 2 sets van Felix Auger-Aliassime

Op de ATP Finals in Turijn zijn we al aan de 2e speeldag beland. Rafael Nadal en Felix Auger-Aliassime probeerden hun 1e wedstrijd in de groepsfase te winnen.

Nadal kreeg in de 1e set de 1e breakkansen, maar Auger-Aliassime kon ze allemaal wegwerken en forceerde zelf de break voorsprong door onder meer van 2 dubbele fouten te profiteren. De Canadees gaf de set niet meer af: 3-6.

In set 2 probeerde Auger-Aliassime snel de bovenhand te nemen. Daarna moest hij enkel nog een breakkans wegwerken om uiteindelijk de set uit te serveren: 4-6.