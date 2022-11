Elise Mertens verklaart haar zoveelste coachwissel: "Op technisch vlak kwamen we niet overeen"

Elise Mertens brak onlangs met haar coach. Bij TV Limburg verklaarde ze haar zoveelste coachwissel dit jaar.

2022 begon Elise Mertens met Simon Goffin aan haar zijde. Daarna namen Alexander Kneepkens en Niels Cleeren het over. Sinds Wimbledon was Philippe Dehaes de coach van Mertens.

Maar na enkele maanden nam Mertens ook afscheid van Dehaes. De klik was er niet. "Als het niet past, moet je een andere oplossing zoeken", vertelde Mertens aan TV Limburg. "Op technisch vlak kwamen we niet overeen. Ik wil heel gedetailleerd werken. Hij iets minder."

"Hij is een heel fijn persoon", ging Mertens verder. "We hebben absoluut geen ruzie, maar niet vergeten dat we 24 op 7 bij elkaar zitten. Dan moet het wel klikken."

Zo moet Mertens al voor de 4e keer op een jaar tijd op zoek naar een nieuwe coach. Is zij dan een moeilijk persoon? "Ik ben veeleisend op tennisvlak", klinkt het in haar antwoord. "Maar ik denk dat dat bij elke topsporter zo is."