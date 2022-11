Start van ATP Finals: Rafael Nadal zoals verwacht niet in topvorm en verliest meteen, wel zege voor Casper Ruud

De ATP Finals zijn van start gegaan en Rafael Nadal heeft meteen een verliespartij geleden. Casper Ruud heeft wel al gewonnen in de groepen groep.

Nadat Nadal onlangs in Parijs zijn eerste match sinds de US Open speelde en daar onmiddellijk verloor, was het al weinig waarschijnlijk dat hij op de 'Masters' - zoals de ATP Finals heten in de volksmond - in topvorm ging zijn. Die verwachting werd bevestigd wanneer hij het opnam tegen de Amerikaan Taylor Fritz.

Nadal overleefde nog wel enkele lastige momenten en dwong zo een tiebreak af in de openingsset. Nadat Fritz die naar zich toe wist te trekken, was de partij eigenlijk gespeeld. Vanaf 1-1 in de tweede set was het enkel nog Fritz die spelletjes kon winnen. Zo werd 7-6 (7/3) en 6-1 de einduitslag in dit duel.

NEDERLAAG VOOR AUGER-ALIASSIME

De andere wedstrijd in de groep ging tussen Casper Ruud en Felix Auger-Aliassime. Voor beiden een lastige affiche: het is de Noor die de eerste klip op de ATP Finals met succes kon omzeilen. Ook hier werd een tiebreak gespeeld in de eerste set, gewonnen door Ruud. Die kon vervolgens aan het eind van set 2 definitief het verschil maken: 7-6 (7/4) en 6-4.