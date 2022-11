Ex-winnaar Daniil Medvedev verliest Russisch onderonsje op de ATP Finals na thriller

De nummer vijf van de wereld heeft zijn eerste wedstrijd niet kunnen winnen.

Daniil Medvedev (ATP 5) nam het in zijn eerste groepsmatch op de ATP Finals op tegen zijn Russische landgenoot Andrej Roeblev (ATP 7). Rublev won uiteindelijk met 6-7(7/9), 6-3 en 7-6 (9/7) na een ware thriller.

Want in de eerste set stond hij 5-2 voor en kreeg hij bij 6-5 voor en in de tiebreak samen 7 setpunten, maar Medvedev werkte ze allemaal werk. In de tweede set won Rublev wel vlotter met 6-3, maar set drie was opnieuw heel spannend.

Rulev had in de tiebreak opnieuw 5 setpunten nodig om de set binnen te halen. De Rus speelde al twee keer op de ATP Finals, maar raakte nog nooit verder dan de groepsfase. Met deze eerste overwinning zet hij al een eerste stap naar de volgende ronde.

In diezelfde groep zitten met Novak Djokovic (ATP 8) en Stefanos Tsitsipas (ATP 3), zij spelen later op maandag nog tegen elkaar.