Tennisvrouwen kennen hun tegenstander in barrages van Billie Jean King Cup

De Belgische tennisvrouwen weten tegen wie ze in de kwalificaties van de Billie Jean King Cup in 2023 moeten spelen.

Het was Billie Jean King zelf die de loting in Glasgow uitvoerde. De Belgische tennisdames hebben Canada geloot voor de barrages. De wedstrijden worden afgewerkt in Canada, op 14 en 15 april.

Deze ronde wordt afgewerkt over vijf wedstrijden. Twee enkelspelen op de eerste dag en twee enkelspelen en het dubbel op de tweede dag.

De loting ziet er als volgt uit:

Spanje – Mexico

Tsjechië – Oekraïne

Groot-Brittannië – Frankrijk

Canada – België

Verenigde Staten – Oostenrijk

Slovakijke – Italië

Duitsland-Brazilië

Kazachstan – Polen

Slovenië – Roemenië