Elise Mertens neemt nu al afscheid van haar trainer

Elise Mertens gaat volgend jaar niet door met Philippe Dehaes als haar trainer. Dat liet Dehaes weten.

Dehaes zal in 2023 niet de trainer van Elise Mertens zijn. “We hebben samen beslist om de samenwerking niet voort te zetten”, klinkt het bij de trainer.

Meer uitleg wordt er voorlopig niet gegeven. Dehaes werkte pas sinds midden augustus op de WTA Masters 1.000 in Cincinnati samen met Mertens.

In oktober won Mertens het WTA 250 van Monastir. Dat was haar enige overwinning op een toernooi in het enkelspel dit jaar.