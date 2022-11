Billie Jean King Cup: Australië kan in de finale revanche nemen op de verloren halve finale van vorig seizoen

De finale in de Billie Jean King Cup is bekend. Australië plaatste zich als 1e. Enkele uren later deed Zwitserland hetzelfde. Het wordt een heruitgave van de halve finale van vorige jaar. Toen won Zwitserland.

De 1e halve finale was Groot-Brittannië tegen Australië. Storm Sanders gaf Australië al een goede optie voor de finale. Ze won met 4-6 en 6(3)-7 van Heather Watson. In de volgende wedstrijd bracht Harriet Dart de bordjes weer in evenwicht. Ze won met 7-6(3) en 6-2 van Ajla Tomljanovic.

De dubbelwedstrijd gaf de doorslag en daarin moesten beide landen tot het uiterste gaan. Na de supertiebreak wonnen Sanders en Samantha Stosur met 6(1)-7, 7-6(5) en 6-10 van Alicia Barnett en Olivia Nicholls. Zo was Australië de 1e finalist.

Daarna speelde Zwitserland en Tsjechië tegen elkaar. Viktorija Golubic won met 2 keer 6-4 van Karolina Muchova en bracht Zwitserland op een 1-0-voorsprong. Daarna speelden Belinda Bencic en Karolina Pliskova tegen elkaar. Bencic bracht Zwitserland met 6-2 en 7-6(6) naar de finale. De dubbelwedstrijd werd niet meer gespeeld.

Zo staat Zwitserland voor het 2e jaar op rij in de finale van de Billie Jean King Cup. In de halve finale wonnen ze toen met 0-2 van Australië, maar in de finale was Rusland met 2-0 te sterk.