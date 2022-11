Van winst op Masters naar opgave in Billie Jean King Cup voor Mertens: "Lichaam was niet voldoende hersteld"

Er kan ook te veel gevraagd worden van een lichaam. Dat was bij Elise Mertens in de Billie Jean King Cup het geval.

Mertens had nog maar net het dubbelspel op de WTA Finals gewonnen of ze moest met België al aantreden in de Billie Jean King Cup. Het leidde tot een opgave van Mertens in de landencompetitie, België ging eruit in de groepsfase.

"Ik heb alles gegeven, maar mijn lichaam was niet voldoende hersteld", vertelt de Belgische nummer één aan L'Avenir. "Ik denk dat het te vroeg was. Maar spelen voor België is altijd een privilege. Het is een plezier om hier te zijn. Anderzijds wist ik dat het fysiek zeer moeilijk ging zijn."

VOLGEND JAAR NIEUWE POGING

"Ik heb zeker geen spijt dat ik afgereisd ben", benadrukt Mertens. "Ik probeer altijd om voor mijn land te spelen. Er zijn niet veel speelsters van op de WTA Finals die zich hier presenteren. Als land hebben we ons best gedaan. Het is niet goed uitgedraaid, maar volgend jaar proberen we het opnieuw."