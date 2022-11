Justine Henin stoomt op academy spelers en speelsters klaar voor de top: "Kim en ik hadden bijzondere mentaliteit"

Justine Henin was absolute wereldtop. Er zijn best nog Belgische spelers en speelsters met talent en die kunnen op haar academy terecht om stappen vooruit te zetten.

Sporza ging deze week langs op de Justine Henin Academy in Limelette en polste bij de voormalige tennisster hoe ver Belgisch talent nog kan geraken. "Het is deels afhankelijk van de clubs. Daar moeten ze beginnen op jonge leeftijd en er heel hard voor werken. Ik ben ervan overtuigd dat continue opleiding van trainers de sleutel tot succes is."

AMBITIE VOEDEN

"We ontwikkelen ook geen kampioenen, daar moet hard voor gewerkt worden", benadrukt Henin. "Kim Clijsters en ik hadden ook zo'n bijzondere mentaliteit. We hadden ook geen angst om in het buitenland te zoeken wat er nog ontbrak. Er is genoeg talent in België, maar het is de taak van de speler om zijn of haar ambitie te voeden en te ontwikkelen."

Garanties kunnen er niet gegeven worden. "Het is het kind dat droomt en misschien op een dag het toelaat dat een team hem ergens kan brengen. Maar het is zeker moeilijk om dat te voorspellen."