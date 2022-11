Zanevska en Bonaventure onderuit in Billie Jean King Cup: "Doet pijn voor de hele ploeg"

In de eindronde van de Billie Jean King Cup openden de Belgische tennisvrouwen met twee nederlagen in het enkelspel.

Bonaventure verloor met 6-2 en 7-6 van Kuzmova. “Ik voelde me nooit echt goed en ik denk dat dat te zien was. Natuurlijk wilde ik het goed doen en bewijzen dat de kapitein een goede keuze had gemaakt door mij te selecteren, maar misschien was er wat decompressie na het bereiken van de top 100”, klinkt het.

Ook Maryna Zanevska verloor, in drie sets tegen Karolina Schmiedlova. “Er waren veel sleutelmomenten die de uitkomst naar beide kanten hadden kunnen veranderen”, vertelt onze landgenote.

“Ik dacht altijd dat ik terug kon komen zoals ik in de eerste set liet zien. Ik had ook een beetje pech, maar dat hoort bij het spel. Het is gewoon een nederlaag die me pijn doet, want het raakt het hele team.”