Van Herck en Elise Mertens reageren na eerste dag in finaleronde Billie Jean King Cup

De Belgische tennisvrouwen sloten de eerste dag in de finaleronde van de Billie Jean King Cup af met een zege in het dubbelspel.

De Belgische tennisvrouwen verloren de twee enkelspelen, maar het dubbelspel werd wel gewonnen. "Het was heel belangrijk om deze dag op een goeie manier te beëindigen want het was onze enige kans om in leven te blijven", zei kapitein Johan Van Herck achteraf.

"We moesten echt de 2-1 maken en de twee meisjes deden het uitstekend. Het was de enige mogelijke en noodzakelijke reactie na een frustrerende dag. Morgen is nog alles mogelijk tegen Australië. Het is een andere tegenstander, andere speelsters. Het zijn drie matchen die we kunnen winnen."

Elise Mertens lijkt alvast klaar om een enkelspel te spelen. “Ik voel mij fysiek goed, heb geen last”, klinkt het. “Het was natuurlijk een lange reis met drie vluchten. Maar dat maakt deel uit van de job en ik ben toegewijd om voor België te spelen, anders zou ik hier niet zijn. Ik heb goed kunnen slapen, zeven uur in totaal. De ploeg stond klaar om mij te helpen met de kleine zorgen. Ik dronk ook veel koffie en de adrenaline hielp eveneens. We verloren de ontmoeting maar je moet naar het positieve kijken. We hebben nog een kans om ons te plaatsen.”