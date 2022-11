Johan Van Herck ontgoocheld na het verlies in de Billie Jean King Cup: "Frustrerend om tussen topsport en gezondheid te moeten schipperen"

België verloor in de groepsfase van de Billie Jean King Cup ook de laatste groepsmatch tegen Australië. Kapitein Johan Van Herck reageerde achteraf ontgoocheld.

Het doel was vooraf om de halve finales te halen, maar dat lukte niet. "Dat kwam door verschillende redenen", vertelde Johan Van Herck aan Sporza. "Daarom zijn we in de 1e plaats ontgoocheld."

België werd onder meer niet geholpen door de kalender. Zo speelde Elise Mertens maandagnacht nog de dubbelfinale op de WTA Finals in Texas, terwijl woensdag al het 1e duel tegen Slovakije op het programma stond.

"Ik wil het niet als excuus inroepen", ging Van Herck verder. "Maar het is wel ongelooflijk frustrerend wanneer je een groep hebt die op de best mogelijke manier wil spelen, en dat je dan moet schipperen tussen topsport en gezondheid. Dat is gewoon niet leuk."