België uitgeschakeld in de Billie Jean King Cup na de opgave van Elise Mertens

België is uitgeschakeld in de Billie Jean King Cup. Elise Mertens moest door een schouderblessure opgeven tegen Ajla Tomljanovic.

Na het verlies van Alison Van Uytvanck tegen Storm Sanders stond België in de Billie Jean King Cup met de rug tegen de muur. Elk duel van België moest gewonnen worden en dat telkens in 2 sets. Elise Mertens moest als 1e aan de bak tegen Ajla Tomljanovic.

Mertens nam al snel de partij in handen en liep een break uit. Tomljanovic had wat problemen met haar opslag en dat frustreerde haar, maar dan liet Mertens haar wat in de wedstrijd komen. Ze maakte een dubbele fout en ze stonden weer on serve. Mertens rebreakte meteen en pakte uiteindelijk met een ace op de 2e opslag de set: 4-6.

In de 2e set ging Mertens door op haar elan. Ze liep meteen 2 breaks uit. Daarna probeerde Tomljanovic terug in de set te komen en dat lukte haar ook. Dan vroeg België een medische time-out. Mertens moest behandeld worden aan haar rechterschouder. Het hielp weinig en de set ging naar Australië: 6-4.

Mertens probeerde nog in de 3e set, maar ze bleef last hebben van haar schouder en gaf bij 3-0 op. Zo gaat Australië door naar de halve finales.