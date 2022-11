Alison Van Uytvanck verliest in de Billie Jean King Cup het 1e duel tegen Australië

België is niet goed aan het duel tegen Australië begonnen. Alison Van Uytvanck verloor in 2 sets.

Na de nederlaag tegen Slovakije wist België wat het tegen Australië moest doen. Alison Van Uytvanck mocht tegen Storm Sanders de spits afbuiten.

In het begin van de set was het voor beide speelsters moeilijk om door de opslag te gaan. Maar dan maakte Van Uytvanck enkele foutjes en Sanders profiteerde. Na haar break voorsprong stoomde ze door en op het einde van de set breakte ze nog eens: 6-2.

De 2e set begon met een moeilijke game voor Sanders. Van Uytvanck kreeg 5 breakkansen, maar ze kon geen enkele verzilveren. Daarna serveerden beide speelsters goed. Tot Sanders opnieuw in het 6e opslagspel toesloeg. Ze kwam 4-2 voor en duwde verder door: 6-2.

Zo moet Elise Mertens straks winnen tegen Ajla Tomljanovic. Ook in het dubbel is een zege van Mertens en Kirsten Flipkens een must om nog kans te maken op de halve finales van de Billie Jean King Cup.