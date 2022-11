Elise Mertens en Kirsten Flipkens winnen makkelijk dubbelspel tegen Slovakije

België heeft het toch nog een wedstrijd kunnen winnen tegen Slovakije.

Na het verlies van Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska was België al zeker van het verlies in de confrontatie tegen Slovakije. Elise Mertens en Kirsten Flipkens konden nog een belangrijk punt binnen halen voor de Belgen in het dubbel.

En dat deden de Belgen ook. Tegen Viktória Kužmová en Tereza Mihalíková won het Belgische duo makkelijk de eerste set met 6-0. In de tweede set kregen ze iets meer tegenstand van de Slovaken, maar het stond toch weer snel 6-3. België pakt dus zo nog een punt in de confrontatie met Slovakije, en dat kan belangrijk zijn met het oog op de halve finales.

Donderdag speelt België al opnieuw in de Billie Jean King Cup. Dan speelt het tegen Australië, dat dinsdag al won tegen Slovakije met 2-1. België moet winnen tegen Australië als het nog naar de halve finales wil.