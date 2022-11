Elise Mertens beleefde helse 48 uur van Texas naar Glasgow: "Had maar vier minuten over om in te checken"

Elise Mertens won maandagnacht de WTA Finals in Texas en vloog dan onmiddellijk naar Schotland voor de Billie Jean King Cup.

Maandagnacht won Mertens nog de WTA Finals in het dubbelspel met Veronika Kudermetova, woensdag speelde ze al in het dubbelspel tegen Slovakije met Kristen Flipkens.

Ondanks dat de twee niet samen konden trainen speelden ze heel goed en wonnen ze met 6-0 en 6-3. Het was een helse 48 uur voor Mertens. "Ik heb veel cafeïne gepakt, dat helpt. Ik ben erg gedreven om voor mijn land te spelen. Ik leef op adrenaline nu, het zijn ook de laatste wedstrijden van het jaar", zei ze bij Sporza.

"Mocht ik de finale verloren hebben, had ik met veel tegenzin op die vlucht gezeten, maar nu blijf ik gewoon gaan." Mertens speelt donderdag mogelijk ook in het enkelspel tegen Australië, want de Belgen moeten winnen als ze nog naar de halve finale willen.

"Het is iets meer lopen. We bekijken nog met het team wat het beste is, maar het is zeker een optie", zei ze daarover nog.