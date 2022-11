België voor de Billie Jean King Cup: "De halve finales zijn het doel"

De Billie Jean King Cup is gestart. België zit in een groep met Slovakije en Australië.

Dinsdag zag België Australië met 2-1 van Slovakije winnen. Woensdag begint België aan de Billie Jean King Cup. Elise Mertens en co nemen het op tegen Slovakije.

"Ik denk dat we favoriet zijn", vertelde kapitein Johan Van Herck aan Sporza. "We zijn goed voorbereid, hebben goed gescout en hebben veel data. Maar in een landencompetitie zijn verrassingen mogelijk. Tegen Australië zal het dichter bij elkaar liggen. We kunnen elke wedstrijd winnen, maar ook verliezen."

Vorig seizoen verloor België met 2-1 van Australië. "Ik hoop dat we revanche kunnen nemen", ging Van Herck verder. "Ik denk dat we alle kwaliteiten hebben om die ontmoeting te winnen."

De halve finales zijn het doel voor België. "Als we die winnen, weet je nooit wat er gebeurt. Hopelijk kunnen we in het weekend voor, wie weet, veel meer strijden", besloot Van Herck.