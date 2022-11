België verliest duel tegen Slovakije in Billie Jean King Cup na nederlaag van Zanevska

Op de Billie Jean King Cup heeft Maryna Zanevska

Ysaline Bonaventure had voor België de eerste wedstrijd in de confrontatie in de Bille Jean King Cup met Slovakije verloren. Maryna Zanevska (WTA 81) nam het op tegen Anna-Karolina Schmiedlova (WTA 100).

De Slovaakse liep in de eerste set uit tot 5-2, maar de Belgische gaf niet op. Ze won vijf spelletjes op rij en pakte de eerste set met 5-7. In de tweede set pakte Schmiedlova opnieuw snel een break en liep ze uit tot 3-0.

Deze keer kon Zanevska het tij niet meer keren en de Slovaakse won de tweede set met 6-2. In de derde set brak de Belgische meteen door de opslag van Schmiedlova, maar die sloeg terug met twee breaks op rij. De Slovaakse won de derde set met 6-3.

België staat 2-0 achter tegen Slovakije en verliest al zeker het duel. Elise Mertens en Kirsten Flipkens spelen nog tegen Viktória Kužmová en Tereza Mihalikova in het dubbelspel voor de eer.