Zizou Bergs moet na setwinst alsnog het hoofd buigen in eerste ronde in Bratislava

Zizou Bergs had gehoopt om in Bratislava voorbij de eerste ronde te geraken en na zijn setwinst leek dat er ook in te zitten. Uiteindelijk werd het toch nog een nederlaag met onze landgenoot.

Nadat een blessure Bergs even naar de kant hield, keerde hij terug op de tour in de challenger in Bergamo een week geleden. Daar stopte het voor hem in de eerste ronde en in de challenger in Bratislava dus ook. Ilkel was in Slovakije zijn tegenstander en beide spelers hielden mekaar bijna een uur lang in evenwicht.

BREAK VERSCHIL IN SET 2

Het kwam dus aan op een tiebreak in de openingsset en daarin trok Bergs aan het langste eind. Ook set 2 stond bol van de spanning, maar deze keer kon Ilkel wel de break forceren die hij nodig had om afstand te nemen en zo met de set aan de haal te gaan.

Eens Ilkel die tweede set op zak had, had hij de wind in de zeilen en keek hij niet meer achterom. Bergs kon enkel nog een spelletje sprokkelen. Ilkel haalde het met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-1.