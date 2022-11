Henin blij met dubbeltitel Mertens maar blijft ook met vraag achter: "Had ze nog hoger kunnen geraken in enkelspel?"

De dubbeltitel van Elise Mertens op de WTA Finals is natuurlijk ook Justine Henin niet ontgaan. Die vraagt zich af of Mertens niet ook nog meer uit haar enkelcarrière had kunnen halen.

Bij de lancering van haar samenwerking met BNP Paribas Fortis rond het project 'Young Talent Team' kon Het Laatste Nieuws bij Henin een reactie ontlokken over de dubbeltitel van Mertens in de VS. "Dit is magnifiek. We spreken hier toch over het hoogste niveau van het wereldtennis. Het is altijd fijn om het Belgische tennis zo te zien schitteren."

Al moet er Henin ook iets van het hart. "Ik had graag geweten tot waar Elise had kunnen geraken of nog kan geraken in het enkelspel. Als ze zich enkel op dat enkelspel had toegelegd, had ze dan nog wat hoger kunnen geraken? Misschien dat ze haar limiet of plafond heeft gevoeld in het enkelspel?"

Henin benadrukt wel dat ze veel bewondering heeft voor de loopbaan die Mertens heeft uitgebouwd. "Ik veroordeel haar niet, hè, uiteindelijk toont ze ook een ongelooflijke regelmaat in dat enkelspel. Chapeau daarvoor trouwens, want in het hedendaagse vrouwentennis is dat niet alledaags. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig."