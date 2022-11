Française Caroline Garcia schrijft WTA Finals op haar naam

In de finale was Garcia sterker dan de Wit-Russische Sabalenka.

In haar groepsmatch had Caroline Garcia (ATP 6) nog verloren van de nummer één van de wereld, Iga Swiatek. Verrassend genoeg stond ze in de finale niet tegenover de Poolse, maar wel tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (ATP 7), die van Swiatek had gewonnen in de halve finales.

In de finale ging het in de eerste set heel gelijk op tussen de Française en de Wit-Russische. Een tiebreak moest beslissen over de eerste set en daarin trok Garcia aan het langste eind nadat ze snel een voorsprong had uitgebouwd. Ze won de eerste set met 7-6 (7/4).

In de tweede set ging Garcia al meteen door de opslag van Sabalenka en die voorsprong gaf ze niet meer uit handen: 6-4 in de tweede set en zo wint Garcia ook de WTA Finals. Het is voor Garcia haar eerste eindwinst op de WTA Finals en haar vierde titel in het enkelspel dit jaar.