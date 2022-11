Elise Mertens neemt revanche op Tsjechen en wint dubbeltitel WTA Finals

Vorig jaar verloor Elise Mertens nog in de finale, dit keer kon ze die wel winnend afsluiten.

Vorig jaar stond Elise Mertens ook al eens in de finale van de WTA Finals. Ze verloor toen met de Taiwanese Hsieh Su-We met 6-3 en 6-4 van het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Dit jaar speelt Mertens samen met de Russin Veronika Kudermetova en ook nu weer waren de Tsjechen de tegenstanders in de finale van het dubbelspel. Mertens en Kudermetova begonnen meteen goed aan de match en liepen uit tot 4-0 in de eerste set, een voorsprong die ze niet meer weg gaven en ze wonnen de set met 6-2.

In de tweede set ging het gelijk op tot 3-3, en toen konden beide duo's een break nemen. Bij 4-5 voor de Tsjechen gingen ze weer door de opslag van Mertens en Kudermetova, 4-6. Een supertiebreak moest beslissen over de titel. En de Tsjechen namen een razende start.

Ze namen een 2-7 voorsprong en Mertens leek opnieuw aan het kortste eind te trekken in de finale, maar met 6 punten op rij was ze plots weer in het voordeel. Mertens en Kudermetova konden het ook afmaken en wonnen met 11-9 en dus ook de titel op de WTA Finals.