Elise Mertens na WTA Finals: "Alle puzzelstukjes vielen in mekaar, ik kan niet geloven dat we gewonnen hebben"

De WTA Finals zijn voor Elise Mertens uitgedraaid op weer een gloriemoment. Dat er nog gewonnen werd na een ruime achterstand in de supertiebreak van de finale, maakt het eens te mooier.

Mertens had vorig jaar met een andere dubbelpartner nog verloren van Krejčíková en Siniaková. Aan de zijde van Kudermetova nam ze deze keer wel de maat van het Tsjechische duo. "Het was vorig jaar al nipt. Ik denk dat we dit toernooi heel consistent gespeeld hebben. Alle puzzelstukjes vielen gewoon in mekaar."

KANSEN GEGREPEN

Een verklaring is daar niet meteen voor te vinden. "Je hebt weken waarin het niet loopt en dan heb je weken waarin dat wel het geval is", aldus de winnares van het dubbelspel op de WTA Finals. "We hebben deze week onze kansen gegrepen."

Dat gebeurde dus ook op het moment dat het moest in de finale, met dat bijzondere scoreverloop. Mertens moest er even van bekomen. "Ik kan niet geloven dat we nog gewonnen hebben. Stond het op een gegeven moment 7-2 in de supertiebreak? Ik kan me niet eens alle punten herinneren."