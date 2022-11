Nummer 1 van de wereld Iga Świątek schuift dan toch keertje uit en zo best verrassende enkelfinale op WTA Finals

Nummer 1 van de wereld Iga Świątek domineert al het hele jaar, maar haalt op de WTA Finals de finale niet. Die gaat tussen Sabalenka en Garcia.

Op het officieuze wereldkampioenschap nemen in principe de beste acht speelsters het tegen mekaar op. Best verrassend dan toch als het de nummers 5 en 7 van de wereld - in de personen van Caroline Garcia en Aryna Sabalenka - zijn die de finale spelen.

Als je de scalp van 's werelds beste speelster kan pakken, is die finaleplek uiteraard meer dan verdiend. Dat verwezenlijkte Sabalenka in Forth Worth. Op haar sterk begin had Świątek niet meteen een antwoord. Dat kwam er wel in set 2, zo leek de Poolse toch nog een scheve situatie recht te zetten. Het was slechts schijn, want in set 3 deelde Sabalenka opnieuw de lakens uit. De Wit-Russische won met 6-2, 2-6 en 6-1.

© photonews

Tegenstandster in de finale is dus Caroline Garcia, die in de halve eindstrijd afrekende met Maria Sakkari. In de eerste drie games bleven beiden on serve, nadien vielen er drie breaks te noteren. Eentje meer in het voordeel van Garcia dan in dat van Sakkari. Een blitzstart in de tweede set zette de Française helemaal op weg naar winst. Met 6-3 en 6-2 plaatste Garcia zich voor het eerst voor de finale van de WTA Finals.