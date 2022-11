Geen ideale situatie voor Elise Mertens: ze wil revanche nemen in WTA Finals, maar nadien moet ze snel naar de Billie Jean King Cup

Vannacht speelt Elise Mertens samen met de Russische Veronika Kudermetova de finale in de WTA Finals. Ze kan revanche nemen op vorig seizoen.

Bij haar 4e deelname aan de WTA Finals staat Elise Mertens voor de 2e keer op rij in de finale. Vorig seizoen verloor ze samen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei de finale. Dit jaar staat de Russische Veronika Kudermetova aan haar zijde. "Deze keer gaan we voor meer", vertelde Mertens aan Sporza.

Aan de overzijde staan het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Zij versloegen vorig jaar Mertens in de finale. "Nu krijg ik een nieuwe kans om het tot een goed einde te brengen", ging Mertens verder. "Krejcikova en Siniakova zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat maakt vaak het verschil, maar niemand is onklopbaar en wij gaan vooral naar onszelf kijken. Zij verdedigen natuurlijk hun titel, maar wij hebben niets te verliezen en gaan vol voor de winst."

BILLIE JEAN KING CUP

Deze nacht speelt Mertens nog de finale in Fort Worth, Texas, maar deze week begint ook de eindfase van de Billie Jean King Cup. België rekent daarbij op Mertens en speelt in de groepsfase op woensdag tegen Slovakije en op donderdag tegen Australië. De situatie voor Mertens is daardoor niet ideaal.

"Het is uiteraard niet ideaal, maar het is aan ons om met de realiteit om te gaan en oplossingen te vinden", aldus kapitein Johan Van Herck. "Dinsdag zal Mertens aansluiten en ik heb alle vertrouwen in mijn medische staf die haar zo goed mogelijk zal voorbereiden. Daarnaast is Mertens zelf ook heel professioneel. Ik weet dat ze er alles aan zal doen om tijdens de wedstrijden zo klaar mogelijk te zijn."