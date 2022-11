Elise Mertens blijft met dubbelpartner indruk maken en haalt de finale van de WTA Finals

Elise Mertens en haar dubbelpartner blijven maar gaan op de WTA Finals. Ook de finale hebben ze bereikt. Komt er nog een grote titel bij op het palmares van Mertens?

Mertens en de Russische Kudermetova hadden zich via de groepsfase al geplaatst voor de halve finales en daar wachtten Desirae Krawczyk en Demi Schuurs op hen. Schuurs was overigens ooit ook nog dubbelpartner van Mertens. Van de Nederlandse en haar Amerikaanse partner werd verwacht dat zij wel enig weerwerk zouden bieden, maar daar kwam niets van in huis.

Liefst vijf keer wisten Elise Mertens en Veronika Kudermetova de service van één van hun tegenstandsters af te nemen. Het Belgisch-Russische duo heerste in deze halve finale, die eindigde op een klinkende 6-1 en 6-1. Wat een manier om je te plaatsen voor de finale! Die zal wel andere koek zijn, want de Tsjechische titelverdedigsters Krejčíková en Siniaková zijn dan de opponenten.